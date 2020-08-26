40 yıllık merak, 10 yıllık birikim evi müzeye çevirtti 40 yıllık merak, 10 yıllık birikim evi müzeye çevirtti -Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü...

40 yıllık merak, 10 yıllık birikim evi müzeye çevirtti

-Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor

SİVAS - Zaralı Sait Ay, 40 yıllık merakı ve 10 yılda biriktirdiği yaklaşık 2 bin plak ve kaseti müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 49 yaşında ki Sait Ay,10 yıldır plak toplayarak koleksiyon yapıyor. Ay'ın plağa olan ilgisi ise küçük yaşlarda eniştesinin bu işle uğraşması ile başlıyor. 10-11 yaşlarında hevesle eniştesinin dükkanına giden Sait Ay, zamanını orada müzik dinleyerek geçiriyor. 10 yıl önce kendince bir karar alan Ay, kaset,makara bant, plak ve pikap toplayarak koleksiyon yapıyor. Sait Ay, topladığı parçaları evinin bir odasında özenle arşivliyor. Ay'ın arşivinde Türk Halk Müziğinden Arabeske, Sanat müziğinden Pop müziğe birçok türde plak ve kaset bulunuyor. Öte yandan Sait Ay İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Bülent Ersoy, Gökhan Güney gibi plak dönemine ait tüm sanatçıların neredeyse bütün plaklarını elinde bulunduruyor. Kendisinde bunun bir hastalık oluşturduğunu söyleyen Ay, topladığı parçaları satmayı düşünmüyor.

Koleksiyonunda 2 bin adet plak yer alıyor

Sait Ay, plak toplamanın kendisinde bir hastalık olduğunu ve şuan elinde 2 bin adet plak olduğunu belirterek, "Plaklara olan ilgim 1980'li yıllarda başladı. Ben o zaman küçüktüm 10- 11 yaşlarındaydım. Rahmetli eniştem bu işle uğraşıyordu. Çocukluğun verdiği bir hevesle dükkanında duruyorduk, müzik dinliyorduk. Oradan bir aşinalık başladı. Bundan 10 yıl öncede ben kendimce böyle bir karar aldım. 'Ben o günleri yaşamak istiyorum, plak,kaset,pikap,makara bant toplayayım' dedim. Böyle söyleyerek yola çıktım. 10 yıl gibi bir zaman diliminde de bayağı bir arşiv topladım. O döneme ait sanatçıların plaklarını, kasetlerini topladım. O şekilde başladı. Bir hastalık oldu bende. Bazıları para koleksiyonu, pul koleksiyonu yapar bende böyle plak koleksiyonu yapmaya karar verdim. Şuan elimde bin 500 2 bin tane plağım var" şeklinde konuştu.

"Yeni plaklar eski plakların yerini tutmuyor"

Ay, plaklarını satmayı düşünmediğini ve plakları dinlediğinde dinlendiğini dile getirerek, "Emaneten verdiklerim de oldu. Ticaretini yaptığımda oldu. Ama nasıl oldu? Şimdi yeni plaklar çıkmaya başladı. Yani 70'li yıllara ve ya daha önceki yıllara bir dönüm projesi var. Yeni plaklar çıkıyor ama eskiyi tutuyor mu tutmuyor. Öyle olunca biz takas yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden belirli bir gurubumuz var. Alışverişimiz oluyor. O yüzden plak sayısında bazen artıya bazen eksiye geçebiliyoruz. Sadece plak yok, kasette var. Kasette şuan da gündemde. Odayı görenler çok şaşırıyor, yüz ifadeleri değişiyor. Tanıdıklar geliyorlar. 50 yaş ve üzeri olanlar daha aşina bu plak dönemine. 'Şu sanatçının şu plağı var mı' diye soruyorlar. Bende 'tabi olmaz mı' diyorum ve çalıyorum. Dinliyorlar bir bakıyorum yüz ifadeleri değişiyor. Satmayı düşünmüyorum düşünmemde. Çünkü bu bende bir heves olmuş. Fırsat buldukça 1-2 saat dinlediğim zaman dinleniyorum. Dinleyip dinleniyorum yani"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA