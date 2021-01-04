40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
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40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor

04.01.2021 09:14 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:18
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan Şeyhmus Malgir (55) çiftçilerin traktörle giremediği engebeli arazileri atına bağladığı sabanla sürerek geçimini sağlıyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan Şeyhmus Malgir (55) çiftçilerin traktörle giremediği engebeli arazileri atına bağladığı sabanla sürerek geçimini sağlıyor. Günde yaklaşık 80 TL kazandığını belirten Malgir, "40 senedir bu işi yapıyorum. Babadan, dededen kalma bir iş. Yaşım 55 ama kendimi 20 yaşında hissediyorum. Bu yaşta kimse bu çifti süremez" dedi.

Derik ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Şeyhmus Malgir, yaşına rağmen binlerce yıldır devam eden atla çift sürme geleneğini sürdürüyor. Her gün köylere giden Malgir, çiftçilerin traktörle giremediği engebeli arazileri, atına bağladığı sabanla sürerek geçimini sağlıyor. Dedesinden emanet aldığı çift sürme işini 40 yıldır sürdüren Malgir, günde ortalama 4 dönüm tarla sürüyor ve dönüm başı 80 TL kazanıyor. Bakımını ihmal etmediği ve bugüne kadar onuncusu olan 'Beyaz' adını verdiği atına gözü gibi bakan Malgir, atının yorulduğunu hissettiğinde o gün çift sürmeyi bırakarak, dinlenmesini sağlıyor. 

'BU YAŞTA KİMSE BU ÇİFTİ SÜREMEZ'Sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışan Malgir, lise mezunu olduğunu ifade ederek, "İlçede 40 yıldır bağ ve bahçeleri atla sürüyorum. Dönüm başı 70- 80 lira kazanıyorum. Bazen günde 3- 4 dönüm sürüyorum. 40 senedir bu işi yapıyorum. Babadan, deden kalma işi yapıyorum. 55 yaşındayım ama kendimi 20 yaşında hissediyorum. Bu yaşta kimse bu çifti süremez. Bugün 4 dönüm sürmüşüm. At yoruldu. Acımasam 6- 7 dönüm de sürebilirdim. Toprağı ne kadar sürersen o kadar faydası var. Daha bereketli olur. Yabancı ot fazla çıkmaz" diye konuştu. 

40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor
40 yıldır engebeli arazilerde atla çift sürerek geçimini sağlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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