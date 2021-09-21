40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki liseli kızı kaçırdığı iddiası

ADANA'da dün sabaha karşı ortadan kaybolan 15 yaşındaki kızları A.R.Ş.'nin orman işçisi İ.Ç. (40) tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia eden ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor. A.R.Ş.'nin annesi Naime Ş. (54) kızına seslenerek "Kızımı kandırdılar. Bunu yapan ömür boyu hapse girsin. Kızım evine geri dön" dedi.

Olay, dün sabaha karşı Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar köyünde yaşandı. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi A.R.Ş., iddiaya göre okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan lise öğrencisi daha sonra geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri kız çocuğunun gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi. Aile Karaisalı'ya giderek kızlarının İ.Ç.'nin evinde kaldığını öğrendi. İ.Ç.'den şikayetçi olan A.R.Ş.'nin babası Halil Ş. (50), kızını da alarak köye döndü. Jandarma, İ.Ç.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Babasına sorun olmadığını, İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini dile getiren A.R.Ş. içine kapanmaya başladı. 20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark etti. Durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, kızı bulmak için çalışma başlattı. Ailesi ise A.R.Ş.'nin kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

Öte yandan kardeşini bulmak için köydeki akrabalarıyla ormanlık arazileri karış karış arayan Osman Ş. ise kız kardeşini çok sevdiğini bulana kadar durmayacağını vurguladı.