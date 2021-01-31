40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti
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40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

31.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 08:39

Çorum'da 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni 5 saatlik çalışma sonucu uçurumdan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, çobanlık yaptığı öğrenilen Orhan Yağmur Kuzkışla köyü kırsalında bulunan kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü. Durumu fark eden köylüler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlilerinin yanı sıra Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ UÇURUMDAN ÇIKARILDI

Talihsiz çobanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken AFAD ekipleri, Orhan Yağmur'un cansız bedeninin uçurumdan çıkarmak için çalışma başlattı. Sarp kayalıkların bulunduğu alanda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından Yağmur'un cansız bedenini uçurumdan çıkardı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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