40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar
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40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar

40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'da yaz aylarında artan su tüketimi ve düşen basınç nedeniyle Orduzu Kaldırım Mahallesinde susuz kalan vatandaşlar, yetkililerden sorunlarına çözüm bekliyorlar.

Malatya'da yaz aylarında artan su tüketimi ve düşen basınç nedeniyle Orduzu Kaldırım Mahallesinde susuz kalan vatandaşlar, yetkililerden sorunlarına çözüm bekliyorlar.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kaldırım Mahallesi, Cami üstü Sokağı'nda yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor. Bahçe sulamalarının ve su kullanımının arttığı yaz aylarında su basıncı yetersiz kalınca Cami Üstü Sokağındaki 25 hanenin çeşmelerinden su akmıyor. Çözümü; evlerine su deposu koymakta ve çeşmeden su getirmekte bulan Camiüstü sokağı sakinleri su sorunun çözüme kavuşturulması için yetkililerden yardım bekliyorlar.

Yaşadıkları su sıkıntısının çözülmesini isteyen ev hanımı Zeliha Okur, "Her zaman sularımız kesik. Sularımızda sıkıntı yaşıyoruz. Saatleri belli değil. Bazen sabah 4' de kalkıyorum. İşimi yapıyorum, bulaşığımı yıkıyorum. Gece saat 12-1 gibi sularımız geliyor" dedi.

Suların basınçlı olmadığı için mahalleye su gelmediğini belirten Selma Güner ise "Sularımız hiç gelmiyor. Gece saat 1-2 gibi geliyor. Enerjiye çıkmıyor. Enerjimiz hemen boşalıyor ellerimiz yanıyor. Bulaşık yıkayamıyoruz. Sular akmıyor. Aşağıda kısıyorlar buraya çıkmıyor. Buraya su hiç gelmiyor" şeklinde konuştu.

Suların akmadığından dolayı hayvanlarının perişan olduğunu vurgulayan Sabri Ağabek, "Sularımız hiç akmıyor. Mesela gece yarısı saat 2'de ya iki saat geliyor ya da gelmiyor. Hayvanlarımız da hep perişan oluyor. Bu sıkıntı hep vardır. Bazen günlerce akmıyor. Bazen sabaha karşı bazen su geliyor" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır yaz aylarında suların akmadığını ve mahallelinin hayvancılık ve tarımla uğraştığını belirten Abuzer Türkmen de, "Burada yaklaşık 25-30 yıldır yaz mevsiminde özellikle sebze meyve ve kayısının olgunlaştığı dönemde sular akmıyor. Gece bazen saat 12'den sonra akıyor. Her evin hayvanı vardır. Bağ bahçe işinde çalışıyorlar ciddi banyo ihtiyaçları oluyor. Gece suyu depolayıp gün boyu o suyu kullanıyorlar. Hayvanları da depoladıkları su ile sulamaya çalışıyorlar. Aslında ana yolda su şebekesi geçiyor. Orada su kesintisi olmuyor. Buraya çıkması için biraz yüksek basınç gerekiyor. Aşağıdaki evler suyu fazla kullanınca borunun içindeki su buraya çıkmıyor. Basınç yetmiyor. Fazla su verilmesi gerekiyor. Fazla su verdiklerinde patlak veriyor borular. Çare olarak da ilerde boru hattı çekili. o boru hattından buraya 150-200 metre boru döşenirse sorun kökten çözülmüş olur. Sadece bu sokakta sorunumuz var. Bu sokakta tahminen 25 hane var" diye konuştu. - MALATYA

40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar
40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar
40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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