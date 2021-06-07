4 yıl önce evlenen Gizem Karaca'dan bebek açıklaması: İstiyoruz ama şu an değil

Son olarak Baraj dizisinde rol alan Gizem Karaca, şimdilerde eşi Kemal Ekmekçi ile Alaçatı'da tatil yapıyor. 4 sene önce nikah masasına oturan güzel oyuncu, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin bebek soruları üzerine "İkimiz de istiyoruz ama şu an değil" diyerek sevenlerini umutlandırdı.