4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi: "Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz"
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4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi: "Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz"

16.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:07
4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi:

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde bir binanın çatısında çıkan yangın, oay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde bir binanın çatısında çıkan yangın, oay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında 4 yaşındaki Muhammed Aydın'ın evinin penceresinden itfaiyecilere "Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz" diye seslenmesi renkli anlar oluşturdu.

Tuzla'da geçtiğimiz perşembe günü bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiyecilerin yangına müdahale ettiğini gören 4 yaşındaki Muhammed Aydın'ın ise evinin penceresine çıkarak itfaiyecilere "Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz" diyerek seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yangına müdahale eden itfaiyecilere seslenen küçük Muhammed, "Burada yangın çıkmıştı. Sonra itfaiyeci kahramanlar geldi. Ateşi söndürdüler, herkesi kurtardılar, onlar kahraman. Onlara teşekkür ederim" dedi.

"Bir daha yangın olmasın istiyorum"

Yangın hakkında konuşan Muhammed, "Birazcık korktum. Oradakilere seslendim ama beni duymadılar. Bağırdım. Polis olmak istiyorum. Yangını gördüm, dışarı da çıktım" dedi. 4 yaşındaki Muhammed'in "Ben bir daha yangın olmasın istiyorum" demesi ise evdekileri gülümsetti. - İSTANBUL

4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi: 'Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz'
4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi: 'Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz'
4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi: 'Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz'
4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi: 'Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz'
4 yaşındaki çocuk itfaiyecilere böyle seslendi: 'Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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