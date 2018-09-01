4 yaşındaki Çetin'in beyin ölümünün gerçekleşmesine neden olan sürücünün cezalandırılmasını istiyorlar

SİVAS - Sivas'ta parka giden 4 yaşındaki çocuğa çarparak beyin ölümünün gerçekleşmesine neden olan sürücünün serbest bırakılması, ailesini öfkelendirdi.

Sivas'ta 28 Ağustos günü Şeyh Şamil Mahallesinde meydana gelen olayda Mustafa K isimli sürücü parka gitmek için karşıdan karşıya geçmekte olan 4 yaşındaki Turan Engin Çetin'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Ailesi minik Çetin'in Numune Hastanesinde devam eden tedavisi sırasında beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtip, sürücünün ise serbest bırakıldığını iddia etti. Aile sürücünün kaza sırasında 30 kilometre hızla gidilmesi gereken bölgede 120 kilo metre hızla gittiğini, yolda 25 metre firen izi bulunduğunu ileri sürüp sürücünün serbest bırakılması kararına tepki gösterdiler.

Çocuğun dayısı Oktay Çetin yaptığı açıklamada, "Vuran adam da kaçmış. Nerede olduğunu bulamadık biz, polisler almış sonra. Hastaneye geldik. Olay bu. Şimdi çocuk yoğun bakımda yatıyor, adamda elini kolunu geziyor. Yeğenim parka gidiyormuş. Adam 30 km hız sınırı olan bir yerde saatte 120- 140 km hızla gelip çocuğa vurmuş. Şuanda çocuk can çekişiyor, adam da geziyor. Bizim adaletimiz böyle işte. 25-30 metre fren izi va,r bizim kapının önünde hatta, çocuğun kan izleri hala yolda duruyor. Adam geziyor."dedi.

Dedesi Ömer Çetin ise yaptığı açıklamada, "Ben artık adalete inanmıyorum. Birde üstelik herifi bırakmışlar, sallana sallana geziyor. Yetkililere sesleniyorum. Böyle şey olmaz. Benim çocuğumun beyin ölümü gerçekleşmiş yatıyor. Annesi ağlıyor. Adam da dışarıda geziyor. Bunun cezasını çeksin, cezasını versinler. Biz mağdur durumdayız. Bu adamın cezalandırılmasını istiyorum. Böyle adalet olmaz, günah, yazık."dedi.

Baba Muzaffer Çetin ise, "Ben 15 yaşından beri şoförüm. Kazanın yapıldığı yere gittim. Orada o süratle hiçbir araba sürülmez. 120 ile gelmiş benim çocuğuma vurmuş. Ben sayın valime sayın savcıma sesleniyorum. Çocuğum burada yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş, adam serbest bırakılmış. İçeri alınsın. Adalet istiyorum ve ne gerekiyorsa o yapılsın. Adalet istiyorum." Şeklide konuştu.

Acılı anne Cennet Çetin yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Bu acıyı tatmasını istiyorum. Benim çocuğum bu acıyı tattı inşallah oda bu acıyı tadar. Sayın valimize yalvarıyorum, bunun cezasını versin. Bunun cezasını versin ki bizimde yüreğimize su serpilsin. "