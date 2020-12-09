4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın
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4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın

09.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:37
4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın

BURSA'da bir ay içerisinde 4 yakınını koronavirüsten kaybeden İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, "Giden canlar geri gelmiyor.

BURSA'da bir ay içerisinde 4 yakınını koronavirüsten kaybeden İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, "Giden canlar geri gelmiyor. Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın" dedi.

İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi'nin dayıları Musa Memiş (85) ve Sefer Memiş (66) ile dayısının oğlu Yaşar Memiş (62) ve eniştesi Abdullah Eren'in (58) farklı zamanlarda koronavirüs testleri pozitif çıktı. Musa ve Sefer Memiş kardeşler ile Yaşar Memiş ve Abdullah Eren, bir ay içerisinde de hastalıktan yaşamını yitirdi. Kısa bir zaman dilimi içerisinde 4 yakınını toprağa veren Cavit Yakşi, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Cavit Yakşi, "Bir ay önce büyük dayım Musa Memiş'i koronadan dolayı kaybettik. Ailece yakalanmışlardı. Diğerleri atlattı ama dayım çok dinç olmasına rağmen yaşın fazla olması nedeniyle vücudu dayanamadı. 25 gün kadar önce onu defnettik. Dün de küçük dayım Sefer Memiş'i ve yine Musa dayımın oğlu Yaşar Memiş'i yine koronadan defnettik. Acılar üst üste katlandı. Yine bir ay önce eniştemiz Abdurrahman Eren'i de kaybettik. Yaşı büyük olanları kaybederken genç kardeşlerimizi de kaybediyoruz. Ben bir ay içerisinde akrabalarımdan 4 kişiyi kaybettim. Bizim en büyük değerlerimiz yaşlılarımız. Eğer onlara biraz olsun değer veriyorsak maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat etmeliyiz. Giden canlar geri gelmiyor. Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın. Herkesi daha hassas davranmaya davet ediyorum. Biz çok acı yaşadık daha da yaşlılarımız var, kalanlara sahip çıkmamız lazım. Bunun için çok daha dikkatli ve hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.


4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın
4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın
4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın
4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın
4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın
4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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