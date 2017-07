Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri başladı.



Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda bulunan 5 bin kişi kapasiteli Şampiyon Murat Ertürk Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli kentleriyle, Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan yaklaşık 700 güreşçi katılıyor.



Güreşlerin ilk müsabakalarında minikler ve yıldızlarda, 30-60 kilogram aralığında olan güreşçiler er meydanına çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşler, oldukça çekişmeli geçiyor.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, vatandaşların güreşlere yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Belediye olarak ata sporu güreşe büyük önem verdiklerini ifade eden Tavlaşoğlu, "Güreşte bu şehirden hem Avrupa hem de olimpiyat şampiyonu çıktı. Geçen yıl bu er meydanını yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Şimdi çok güzel bir ortamda güreşlerimizi yapıyoruz. Er meydanına da güreş şampiyonumuz Murat Ertürk'ün adını verdik. Halkımız ve çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Sporun her alanında çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Kış sporlarında marka şehiriz. Yaz sporlarıyla ilgili de güzel çalışmalarımız var. Rakımı ve serin havasıyla Erzurum, tüm sporların yapılması için güzel bir ortam." diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ise güreş deyince Erzurum'un akla geldiğini belirterek, "Biz de güreşi uluslararası olarak geleneksel hale getirdik. Her yıl etkinliklerimize sporcuların ilgisi artıyor. Geçen yıl hem Erzurum'a hem de Türkiye'ye yakışır bir er meydanı yaptık. Spora katkımız her geçen gün devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Karakucak güreşleri, minikler ve yıldızlar final ile 55-95 kilo aralığındaki büyükler kategorisindeki mücadelelerle sona erecek.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi, organizasyon süresince vatandaşlara yemek ve ücretsiz servis imkanı sağladı.



Müsabakaları, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.