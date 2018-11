4. Türk Filmleri Haftası Bakü'de Başladı- Azerbaycan Seyircisinden Türk Filmlerine Yoğun İlgi

- 4. Türk Filmleri Haftası Bakü'de başladı

Azerbaycan seyircisinden Türk filmlerine yoğun ilgi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Türk Filmleri Haftası, yönetmen Mehmet Gün'ün 'Güller' filminin gösterimi ile kapılarını sinemaseverlere açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nin destekleri ile Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği "Türk Filmleri Haftası", yönetmenliğini Mehmet Gün'ün yaptığı "Güller" filminin galası ile 4. Kez kapılarını sinemaseverlere araladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, birçok Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Gecede 'Seni Seviyorum Adamım' filminin oyuncusu Gizem Karaca, 'Güller'in oyuncusu Deniz Oral ve filmin yönetmeni Mehmet Gün, 'Anons' filminin yapımcısı Halil Kardaş, 'Diriliş Ertuğrul'un oyuncularından Sezgin Erdemir, 'Hay' film yönetmeni Ahmet Edebali ve Türk Film Haftası Sanat Koordinatörü Öner Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türk Filmleri Haftası olarak bugün Bakü'deyiz. Ben 60. hükümet Bağımsız Kültür Bakanı'yken böyle bir projeyi başlatmıştım. Amacımız sinema yoluyla ayrı beşiklerde büyümüş kardeşleri tekrar sinema yoluyla bir araya getirmek. Kültürlerini, üzüntülerini, neşelerini, hayatlarını bir birine tekrar aktarmak" ifadelerini kullandı.

"Bizim anlatacak hikayelerimiz var, Bu medeniyetin anlatılması lazım"

Türk dünyasının sinemacılarının bir araya gelmesi gerektiğini belirten Topçu, "Benim arzu ettiğim, Türk Keneşi, Türkçe konuşan ülkeler bir Türk dünyası sinema fonu oluştursalar. Bizim hikayelerimizi sinema yoluyla bizim medeniyet coğrafyamıza aktarsa. Bizim anlatacak hikayelerimiz var, bizim gerçek kahramanlarımız var, bizim medeniyetimiz var. Bu medeniyetin de anlatılması lazım" dedi.

"Her sene çok sayıda seyirciyi Türk filmlerine çekiyor"

Film haftasının artık gelenek hale geldiğini belirten Büyükelçi Erkan Özoral ise, "4 yıldır devam eden güzel bir etkinlik. Artık bir gelenek haline de geldi, iyice yerleşti. Her sene çok sayıda seyirciyi Türk filmlerine çekiyor. Bu sene de 3'ü ilk defa vizyona girmek üzere toplam 5 filmin gösterimi gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültür köprüsünü, insani köprüyü sağlamlaştıracak önemli etkinlikler" şeklinde konuştu

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da programa olan yoğun ilgiye dikkat çekerek, "Türk sinemasının güzel yapıtlarını Azerbaycanlı kardeşlerimizin izlemesine ve 1 hafta boyunca onların takibine sunuyoruz. Bu yıl yine Azerbaycan'da çok büyük bir ilgi var. Birlikte bu bölgede etkinliğimizi, Türkiye'nin etkinliğini, Türkiye'nin dizilerinin etkinliğini, sinemasının etkinliğini artırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Film Haftası Sanat Koordinatörü Öner Kılıç, özellikle son yıllarda yapılan sinema filmlerini tercih ettiklerini ve 3 tane filmin Türkiye'den önce Azerbaycan'da vizyona gireceğini vurguladı.

27 Kasım'a kadar devam edecek film haftası boyunca Bakülüler Mehmet Gün'ün 'Güller' filminin yanı sıra Biran Dalkıran'ın 'Seni Seviyorum Adamın', Mahmut Fazıl Coşkun'un 'Anons', Çağatay Tosun'un 'Can Feda' ve 'Hay' filmlerini ücretsiz izleyebilecek.

Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılarla Azerbaycanlı sinema sanatçıları buluşması gerçekleştirilecek, ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler ve söyleşiler yapılacak. Bunun yanı sıra Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi'nde sanatçı-öğrenci buluşmaları ve söyleşisi gerçekleştirilecek.