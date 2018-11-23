Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Türk Filmleri Haftası, yönetmen Mehmet Gün'ün "Güller" filminin gösterimi ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğince düzenlenen açılışa, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, yönetmen Mehmet Gün, oyuncular Gizem Karaca, Deniz Oral, Sezgin Erdemir ile yapımcılar Halil Kardaş ve Ahmet Edebali de yer aldı.

Topçu, gösterim öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türk Filmleri Haftası projelerini 60. hükümetin bağımsız kültür bakanıyken başlattıklarını, ayrı beşiklerde büyümüş kardeşleri sinema yoluyla tekrar bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sinemanın bazı ülkelerce emperyal amaçlar için kullandığını ve çok da etkili olduğunu belirten Topçu, şunları dile getirdi:

"Türk dili konuşan ülkeler ortak sinema fonu oluşturmalıdır. Bizim gerçek hikayelerimiz var. Bu fon bizim hikayemizi sinema yoluyla medeniyet coğrafyamıza aktarsa bir sinema sanayisi de oluşturabiliriz. Bizim medeniyetimizin anlatılması lazım. Ortak filmler yapılsın istiyorum. Türk İslam coğrafyasının birlikte sinema sanayisi oluşturmasını arzu ediyorum. Başkalarının kültür emperyalizmi yoluyla empoze ettiği, bizim yapımızı bozan birtakım şeylerden de kurtulmuş oluruz."

Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, Türk sinemasının güzel yapıtlarını Azerbaycanlıların beğenisine sunduklarını belirtti. Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığının hem filmlerin ortaya çıkmasında hem de bu tür organizasyonların desteklenmesinde çok büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Özoral, Bakü'de Türk Filmleri Haftası'nın artık bir gelenek haline geldiğini söyledi. Her sene çok sayıda Azerbaycanlı seyircinin Türk filmleri izleme imkanı bulduğunu belirten Özoral, "Bu etkinlik, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültür köprüsünü, insani köprüyü güçlendirecektir. Yoğun bir ilginin olduğunu memnunlukla görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Filmleri Haftası Koordinatörü Öner Kılıç, gerçekleştirdikleri organizasyonla Türk dünyası sinemacıları arasında bağlantıyı pekiştirmek, ortak yapımlara ön ayak olmayı amaçladıklarını söyledi.

27 Kasım'a kadar devam edecek film haftası boyunca Bakülüler "Güller"in yanı sıra, Biray Dalkıran'ın "Seni Seviyorum Adamım", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Çağatay Tosun'un "Can Feda" ile Ahmet Edebali'nin yapımcılığını üstlendiği "Hay" animasyon filmlerini ücretsiz izleyebilecek.