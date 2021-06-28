4 Temmuz bu Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Temmuz Pazar yasaklar bitecek mi?
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4 Temmuz bu Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Temmuz Pazar yasaklar bitecek mi?

4 Temmuz bu Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Temmuz Pazar yasaklar bitecek mi?
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan 1 Temmuz normalleşme planıyla ilgili genelgeyi yayınladı. Bakanlığın genelgesinde 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme dönemiyle birlikte eskiye dönüşe yönelik uygulanacak adımlara yer verildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, merakla beklenen kahvehanelerle ilgili detaylara da yer verildi. Peki, Bu Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Temmuz Pazar yasaklar bitecek mi?

1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre bazı mekanların 1 Temmuz'dan itibaren çalışmasına başlanması karar verildi. Peki, bu Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? 4 Temmuz Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Temmuz Pazar yasak bitecek mi? Detaylar haberimizde...

4 TEMMUZ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecek.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Buna göre 4 Temmuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırılmış oldu. Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz tarihinden sonra kalkıyor.

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