MEB'den 4'üncü sınıf öğrencileri için yeni kaynak desteği
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MEB'den 4'üncü sınıf öğrencileri için yeni kaynak desteği

MEB'den 4'üncü sınıf öğrencileri için yeni kaynak desteği
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 4'üncü sınıf öğrencileri için yayımlanan çalışma fasiküllerinin 5'inci ve 6'ncı ünitelerinin erişime açıldığı bildirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 4'üncü sınıf öğrencileri için yayımlanan çalışma fasiküllerinin 5'inci ve 6'ncı ünitelerinin erişime açıldığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim- öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla 4'üncü sınıflar için 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü ünitelerden oluşan 22 çalışma fasikülünün ardından aynı serinin 5'inci ve 6'ncı üniteleri de erişime açıldı. Yeni fasiküller 4'üncü sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikleri içeriyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere, 'meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr' adresinden erişilebiliyor.

BAKAN SELÇUK: FASİKÜLLERİ YAYIMLAMAYA DEVAM EDECEĞİZAçıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 5'inci ve 6'ncı üniteleri kapsayan 10 fasikülde 850 sorunun yer aldığını belirterek, "Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitimde alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle çocuklarımızın yanındayız" dedi.'5'İNCİ VE 6'NCI ÜNİTELERİ KAPSAYAN FASİKÜLLER BULUNUYOR'

Daha önce de çok sayıda kaynak desteğinin hazırlanarak, paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, "Örneğin Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma soruları, 5, 6 ve 7'nci sınıflar için Beceri Temelli Testler; 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için tekrar testleri;  ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için 1, 2, 3 ve 4'üncü üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4'üncü sınıf düzeyinde 5 ve 6'ncı üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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