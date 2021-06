4 Haziran Bisiklet günü Bandırma'da kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi, Türkiye Bisikletliler Derneği ve BANBİS tarafından 4 Haziran Dünya Bisiklet Gününde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Meydanında Pandemi de bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte bisikletiyle meydana gelen vatandaşlar arasında yapılan çekilişle birlikte çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çekilişte Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, CHP eski Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Aydilek Gönenç, ADD Bandırma Şubesi Başkanı Serdar Polat katılımcılara hediyelerini takdim etti.

Bandırma bisiklet gurubu sözcüsü Faruk Özkaya "Bisiklet güzelliktir, bisiklet ilerlemektir anlamaktır. Bisiklet mutluluktur umuttur, keyiftir bisiklet aşktır, tutkudur bisiklet başlangıçtır. Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisikleti kullanmaya teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler 3 Haziran Dünya bisiklet günü olarak ilan etti ve belediyemizin destekleriyle biz de bugün buraya bisikletleri ile gelenlere çekilişle kask eldiven hediye edeceğiz. Güvenli bir sürüş yapabilmeniz için kask ve eldiven kullanmayı kesinlikle ihmal etmemenizi önemle rica ediyorum. Bandırma bisiklet grubu olarak bisiklet kültürünü yaymak bisikletli yaşam ve destek vermek, bisikletle spor hareketli yaşam tarzına katkı sağlamak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Her yıl düzenlenen bisiklet günü gurup olarak toplanırdı. Bugün bizim bütün etkinliklerimizde her zaman yanımızda olan bisiklet sever kardeşlerimizi bu güzel günlerinde yanında olalım istedik. Bunu tüm Bandırma'ya yayarak hep birlikte bu güzel günü kutlayalım istedik. Bandırma'da bir farkındalık yoluşturmak özellikle son dönemde yaşanan bu koronavirüs salgını kaynaklı olarak insanların toplu taşımalar dan uzaklaştığı kendi arabalarında bile iki kişi gidebildiği dönemde bisiklet kullanımı halkımızca yaygınlaştı. Herkesin bisiklet sahibi olarak ulaşımını bisikletle gerçekleştirmesi için elimizden gelen çabaları da sarfediyoruz. Bandırma düzlüklere sahip olmayan bir kentimize bisiklet yolu yapmakta her zaman zorlanıyoruz. Bu kentte Bandırma'nın giriş yolu olan Atatürk Bulvarımızı Bin 750 metre uzunluğunda bisiklet yolu yapmaya karar verdik ve Bandırma'nın İlk bisiklet yoluna İnşallah önümüzdeki günlerde bisiklet sever vatandaşlarımızla beraber kullanacağız. Herkesi hem sağlık açısından hem de insanın vücudunun dinlenmesi açısından sağlık açısından bisiklet kullanmaya davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı