4 fark aşı markasından toplamda 6 doz aşı yaptıran vatandaş: Biraz kokteyl gibi oldu - Haberler
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4 fark aşı markasından toplamda 6 doz aşı yaptıran vatandaş: Biraz kokteyl gibi oldu

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4 fark aşı markasından toplamda 6 doz aşı yaptıran vatandaş: Biraz kokteyl gibi oldu

Türkiye'de bir vatandaş toplamda 6 doz olarak dünyada bir ilki başardı. İlk iki dozunu Sinovac olan 68 yaşındaki Erkan Mısırlı, daha sonrasında sırasıyla AstraZeneca ve Moderna yaptırdıktan sonra iki doz da Biontech yaptırdığını açıkladı.

Almanya'da emekli olarak Türkiye'ye yerleşen Erkan Mısırlı, Bodrum Akyarlar Sağlık Ocağı'nda 6. doz aşını yaptırdı. İlk iki dozunu Sinovac olan 68 yaşındaki vatandaş, daha sonrasında sırasıyla AstraZeneca ve Moderna yaptırdıktan sonra son iki dozunda ise Biontech'i tercih ettiğini ifade etti.

"ALMANYA'DA 2, TÜRKİYE 4 DOZ AŞI OLDU"

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'de 4, Almanya'da 2 olmak üzere toplam 6 doz aşı olan Mısırlı, neden bu kadar çok aşı olduğunu ise şu ifadelerle anlattı:

"Türkiye'de bu yılın şubat ve nisan aylarında iki kez Çin aşısı oldum. Ancak bu aşı Avrupa'da kabul edilmiyor. Almanya'ya giderken test yaptırmak zorunlu. İlk zamanlar Türkiye'de BioNTech olmadığı için Almanya'ya giderek orada aşı olmaya karar verdim. Orada tercih hakkı olmadığı için AstraZeneca aşısı yaptılar. 2 ay sonrasına ikinci aşı randevusu verdiler. Vakti gelince Almanya'daki ikinci aşı randevusuna giderek toplamda 4'üncü koronavirüs aşısını oldum. O gün BioNTech yok diye Moderna aşısı yaptılar. Ama benim aklım hep BioNTech aşısındaydı.

"BİRAZ AŞI KOKTEYLİ GİBİ OLDU"

Aşı olup Türkiye'ye gelince burada BioNTech aşısı çıktı, onu da geçen ağustos ayında oldum etti 5. Şimdi de Türkiye'de imkan çıkınca BioNTech'in ikinci doz aşısını oldum. Bunun birlikte etti 6. Biraz aşı kokteyli gibi oldu, fakat koruyucu etkisine güveniyorum. Sanırım artık her yıl düzenli olduğum grip aşısına gerek kalmadı."

4 fark aşı markasından toplamda 6 doz aşı yaptıran vatandaş: Biraz kokteyl gibi oldu

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Haber: 4 fark aşı markasından toplamda 6 doz aşı yaptıran vatandaş: Biraz kokteyl gibi oldu - Haberler
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