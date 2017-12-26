4 Eylül Spor Kulübü Yönetimi Belirlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde amatör spor kulüplerinden 4 Eylül Spor Kulübü olağan genel kurulunu yaparak yönetimini oluşturdu.



Kulüp Başkanlığını 4 Eylül Muhtarı İsmail Kıranlı'nın üstlendiği derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Akça, Harun Sezer, Cengiz Konya, Halil Ak, Mehmet Nasır Karagöz ve Mesut Köksoy'dan oluştu. Yeni oluşan yönetim kurulu en yakın zamanda toplantı yaparak kulübün geleceği ve çalışmaları hakkında karar alacağı belirtildi. Kulüp Başkanı İsmail Kıranlı, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak sportif faaliyetlere yönelmeleri için gerekli çalışmaları yapacaklarını beyan etti. Bu bağlamda kendilerine bu görevi layık gören kulüp üyelerine teşekkür etti. - BİLECİK