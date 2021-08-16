4. doz aşı ne zaman yapılacak 2021? 4. doz aşı kimlere yapılır? Dördüncü doz aşı hakkı kimlere verildi?

3. doz aşıdan sonra 4. doz aşı ile ilgili son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. aşı hakkı verildi. Peki, 4. doz aşı ne zaman yapılacak? 2021 4. doz aşı kimlere yapılır? Dördüncü doz aşı hakkı kimlere verildi?

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4. DOZ AŞILAR VURULACAK MI?

Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. aşı hakkı verildi. 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonra yapılabilecek.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek.

4. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK 2021? KİMLERE VURULACAK?

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. aşı hakkı verildi.

4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonra yapılabilecek.

KİMLERE 4. DOZ AŞI HAKKI VERİLDİ?

Öte yandan yeni uygulamada 4'üncü doz aşı da tanımlandı. 4'üncü dozlar da 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi.

SEYEHAT DIŞINDA EK AŞI GEREKLİLİĞİ VAR MI?

Sağlık Bakanı Bakan Koca Fahrettin Koca, 4'üncü doz ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda '"Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" ifadelerini kullandı.

KORONA GEÇİRENLER İÇİN BEKLEME SÜRESİ NE KADAR?

Bir diğer önemli karar da koronavirüs geçirenler için verildi. Kararla, PCR testi pozitifliği sonrası aşı uygulaması için bekleme süresi 3 aydan 1 aya çekildi.

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN AÇIKLAMIŞTI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söylemişti. Turan yaptığı açıklamada, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabii ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" demişti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON DURUM

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 83 milyon 250 bini geçti. Son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi ise hayatını kaybetti.