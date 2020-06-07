4. defa sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar: "Dışarı çıkmamız velinimet" 4. defa sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar: "Dışarı çıkmamız velinimet" Korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de bugün öğlen saatlerinde başlayan izinle dördüncü defa sokağa çıktı.

4. defa sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar: "Dışarı çıkmamız velinimet"

DENİZLİ - Korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de bugün öğlen saatlerinde başlayan izinle dördüncü defa sokağa çıktı.

Denizli'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na çıktılar. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda dolaştılar. Bazı 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise parkların gölgelerinden faydalanarak güneşten korundu.

65 yaş vatandaşlardan Osman ve Nebahat Yıldıztepe çifti de izinden faydalanarak sokağa çıktı. Alzheimer olan 40 yıllık eşiyle beraber 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na çıkaran Nebahat Yıldıztepe, eşinin evde sıkıldığını belirterek "Zaten her zaman dışarıya çıkarmıyorum. Bugün de izin olduğu için dışarıya çıkardım. Biraz gezdirip götüreceğim. Yapacak bir şey yok yani. Bütün gün balkonda oturur, uyur, uyanır, yedirir içiririm" dedi.

"Dışarı çıkmamız velinimet"

Verilen izni, candoğan parkının gölgelerinden faydalanarak geçiren Veysel Karadağ ise evini hapishaneye benzeterek vaktin geçmediğini belirtti. Veysel Karadağ, "Dört duvar arasında sanki hapishane gibi vakit geçmiyor. Dışarıya çıkmamız velinimet bizim için. Devletimiz sağ olsun. Yakın zaman bu salgını atlatırız inşallah. Bütün dünyaya sağlık ve sıhhat diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA