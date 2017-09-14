4. Cumhurbaşkanı Gürsel Mezarı Başında Anıldı

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 51. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.



Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan ve askeri erkan katıldı.



Özgeçmişi okunan Gürsel'in kabrine, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına iki ayrı çelenk bırakıldı.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve ailesine taziyelerin iletilmesinin ardından sona erdi.