Son dakika haber: 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi
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Son dakika haber: 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi

27.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 00:01

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş, evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple astı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Hüseyin Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Hüseyin Akkuş'un cenazesi cenaze aracıyla Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamına son veren Hüseyin Akkuş'un bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ramazan Kuyu/İHA)

Son dakika haber: 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi
Son dakika haber: 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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