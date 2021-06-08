4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi
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4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Kültür Sanat

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in katılımıyla 4.

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in katılımıyla 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi imza töreni düzenlendi.

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi imza töreni düzenlendi. Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği iş birliğiyle, dünyaca ünlü Kırgız yazar anısına toplanan forum, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Ankara'da özel bir otelde gerçekleşti. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'de katıldı. Törene Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'de katılım sağladı. Ayrıca Zülfü Livaneli'de online olarak bağlanarak Cengiz Aytmatov'un hakkında kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu tür platformların her zaman destekçisi olacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Cengiz Aytmatov'un 1986'da başlatmış olduğu ISSIK Göl Forumu'ndan sonra biz bu senede 4'üncüsünü yaptık, inşallah devamını da getireceğiz. Bu forumun Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriliyor, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın kapanış programı olacak oradan dünyaya önemli bir mesaj olacak. Bu tür programların büyüyerek, gelişerek devam etmesini istiyoruz. Türkiye ve Bakanlık olarak bunun hep arkasında olacağımız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya 5'ten büyüktür anlayışının, geçerli olması için tüm gücümüzle çalışarak bunu başarabileceğimize inanıyorum Bu anlayışla da forumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Programın sonunda imza töreninin ardından, katılımcılara sertifikaları teslim edildi.

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Formu Medya Tanıtım töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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