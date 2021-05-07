4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
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4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel

MARDİN'de tasarımcı Seyfettin Çelik (31), 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'ni 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdı.

MARDİN'de tasarımcı Seyfettin Çelik (31), 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'ni 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdı. Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camii, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra, bir süre İstanbul'da yaşamını sürdüren Çelik, 10 yıl önce memleketi Mardin'e dönüş yaparak kurduğu atölyede yüzük, tespih, bileklik ve kolye üretmeye başladı. Seyfettin Çelik, son olarak sipariş üzerine Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına, Mimar Sinan tarafından 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymaniye Camii'ni, 3 santimetre ebadındaki yüzük taşının içine sığdırdı.Çelik, 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Süleymaniye Camii'ni, 2 haftada 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdığını ifade ederek, caminin tüm mimari yapısının, eserinde görülebildiğini söyledi. Yüzüğün fiyatının 3 bin 500 TL olduğunu belirten Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camisi, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.


4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii'ni yüzük taşına sığdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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