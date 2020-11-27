4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
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4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar

27.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:36

Malatya'da meydana gelen 4,7'lik depremin şiddeti, yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayına da yansıdı.

Malatya'da meydana gelen 4,7'lik depremin şiddeti, yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayına da yansıdı.

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sırasında Malatya'da yayın yapan Vuslat TV'de sarsıntının şiddeti ekranlara yansıdı. Rıfat Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu program sırasında yaşanan depremde arkada bulunan fonların sallanması ekranlara yansırken, sunucu ve konuğu kısa süreli panik yaşadı.

Öte yandan aynı TV kanalının muhabirlerinin Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ile yaptığı röportaj sırasında da deprem paniği yaşandı. Kayıt sırasında yaşanan deprem ile birlikte Birlik Başkanı Kurtoğlu'nun dua etmesi ve sonrası da kameralara yansıdı.

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(İHA)

4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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