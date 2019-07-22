Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi

Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le evlenen Müge Boz, paylaştığı fotoğrafta karnını gizledi.

Oyuncu Müge Boz geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir kararla basketbolcu Caner Erdeniz'le Barselona'da evlenmişti.

BALAYINA GİTTİLER

Evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Boz, bu kararıyla ilgili yaptığı açıklamada hamile olduğu söylemişti. Sade bir nikah töreniyle evlenen ve4.5 aylık hamile olan Müge Boz ve Caner Erdeniz balayı için şimdi de Endonezya-Bali'ye gitti.

KARNINI GİZLEDİ

Ubud kasabasında balayının keyfini çıkaran çiftin bir şelalenin altında verdikleri romantik poz sosyal medyada rekor beğeni aldı. Müge Boz'un büyüyen karnını gizlemesi dikkat çekti.

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