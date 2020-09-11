İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da bulunurken koronavirüse yakalanan Bartın Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Melih Onuş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Melih Onuş yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki akademisyen izinli olduğu dönem içerisinde Ankara'da bulunurken koronavirüse yakalandı. Dr. Onuş'un tüm tedavilere karşın yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi derin üzüntüye neden oldu.

ÜNİVERSİTE MESAJ YAYINLADI

Bartın Üniversitesi'de Dr. Onuş'un korona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Bartın Üniversitesi tarafından yayınlanan mesajda, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA