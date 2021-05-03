'İzzet Beckham' yorumu sonrası İzzet Yıldızhan'dan yeni poz
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'İzzet Beckham' yorumu sonrası İzzet Yıldızhan'dan yeni poz

'İzzet Beckham' yorumu sonrası İzzet Yıldızhan'dan yeni poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde eski futbolcu David Beckham ve oğullarına benzetilen ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla yeni bir poz verdi. Yıldızhan'ın bu pozu da olay yarattı

Takım elbise giyerek babası İzzet Yıldızhan ve kardeşleriyle poz veren Mustafa Yıldızhan, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Sanatçı ve çocuklarına takipçilerinden, "Diyarbeckham" yorumu yapıldı. Yıldızhan ve çocukları, sosyal medyada sürekli yakışıklıklarıyla haber oluyor. Yıldızhan'ın oğulları, eğitim öğretimden arda kalan zamanlarda babalarının İzmir'deki oteline giderek, destek oluyor.

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz hafta Kuruçeşme'de görüntülenmişti.

'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade eden İzzet Yıldızhan, "Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun 4 evladı var benim 9." demişti.

Kaynak: Snob Magazin

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