386 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kırşehir alan kodu kaç? 0386 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0386 bu alan kodlarından birisidir. Peki 386 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kırşehir'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0386 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kırşehir'in alan kodu kaçtır? 386 neresi, nereye ait, nereden aramış?

386 NERENİN ALAN KODU?

0386 : KIRŞEHİR

0386 alan kodu Kırşehir iline aittir . Kırşehir'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0386 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kırşehir'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 386 kodu yazar.

0386 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0386 telefon kodu Kırşehir iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kırşehir şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 386 'dır. Yani Kırşehir'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0386 kodu geçmektedir.

KIRŞEHİR'İN ALAN KODU NEDİR?

Kırşehir'in alan kodu 0386 'dır. Kırşehir'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0386 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kırşehir ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.