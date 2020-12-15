384 Alan kodu nerenin, nereye ait? Nevşehir alan kodu kaç? 0384 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0384 bu alan kodlarından birisidir. Peki 384 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Nevşehir'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0384 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Nevşehir'in alan kodu kaçtır? 384 neresi, nereye ait, nereden aramış?

384 NERENİN ALAN KODU?

0384 : NEVŞEHİR

0384 alan kodu Nevşehir iline aittir . Nevşehir'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0384 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Nevşehir'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 384 kodu yazar.

0384 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0384 telefon kodu Nevşehir iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Nevşehir şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 384 'dür. Yani Nevşehir'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0384 kodu geçmektedir.

NEVŞEHİR'İN ALAN KODU NEDİR?

Nevşehir'in alan kodu 0384 'dür. Nevşehir'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0384 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Nevşehir ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.