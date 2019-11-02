38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı! TÜYAP Kitap Fuarı nerede, nasıl gidilir?

02.11.2019 16:02

Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerle geçen Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı 9 gün sürecek. Öğrencilerin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği kitap fuarında birçok ülkeden çeşitli sektörlerde katılımcı yer alacak. TÜYAP Kitap Fuarı ulaşım nasıl, nasıl gidilir? Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nerede? Tüm ayrıntılar haberimizde…

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?

38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, yurtiçinden ve yurtdışından 800'den fazla katılımcısıyla açıldı. Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından bu yana yayıncılık alanında ifade ve yayınlama özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni de 7 Kasım'da TÜYAP'ta düzenlenecek.

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ONUR YAZARI ADNAN ÖZYALÇINER

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Adnan Özyalçıner olarak belirlendi ve fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak.Bu etkinlikler kapsamında 2 Kasım'da "50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer" paneli, "50 Kuşağı'nın Doğuşu" söyleşisi, "50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri" paneli; 3 Kasım'da ise "Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet" söyleşisi Adnan Özyalçıner'in de katılımıyla gerçekleşecektir.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Yayınevleri için Tıklayın...

TÜYAP KİTAP FUARI BİLETİ NE KADAR? HANGİ SAATLER AÇIK?

Uluslararası çapta yazar ve şairlerin yer alacağı 38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı giriş biletleri 10 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca internet üzerinden de bilet satışı bulunuyor. Fuara, öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler ücretsiz giriş yapabilecek. Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik, 10 Kasım'da, saat 19.00'da sona erecek.

TÜYAP KİTAP FUARI YAYINEVLERİ

Ulusal ve uluslararası çapta sayısız yayınevi, gazeteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kapısını kitap sevdalılarına araladı. İşte, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılan uluslararası ve ulusal yayınevleri:

İMZA GÜNLERİ

2 Kasım

İbrahim Varlı - Tekin Yayınevi/ 13:00

Barış İnce - Can Çocuk Yayınları/ 11:30

Hamide Yiğit - Tekin Yayınevi/ 13:00

3 Kasım

Haydar Ergülen - Kırmızı Kedi Yayınevi/ 14:00

Yekta Kopan - Can Yayınları/ 16:15

Şükrü Erbaş - Kırmızı Kedi Yayınevi/ 13:00

Seray Şahiner - Everest Yayınları/ 15:00

Doğu Yücel - Can Yayınları/ 14:00

Diğer Günler

İbrahim Kaboğlu - Tekin Yayınevi/ 12:00/ 09.11.2019

Sevin Okyay - On8 12:00/ 09.11.2019

İhsan Eliaçık - Tekin Yayınevi/ 13:00/ 10.11.2019

Ercan Kesal - İletişim Yayınları/ 15:00/ 10.11.2019

Ataol Behramoğlu - Tekin Yayınevi/ 13:00/ 10.11.2019

Esra Kahraman - Ayrıntı Yayınları/ 14:00/ 08.11.2019

Feyza Hepçilingirler - Kırmızı Kedi Yayınevi/ 10:00/ 05.11.2019

Timur Soykan - Kırmızı Kedi Yayınevi/ 14:00/ 09.11.2019

Murat Murathanoğlu - Mundi/ 15:15/ 10.11.2019

Murathan Mungan - Metis Yayınları/ 15:00/ 09.11.2019

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?