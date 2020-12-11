374 Alan kodu nerenin? Bolu alan kodu kaç? 0374 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0374 bu alan kodlarından birisidir. Peki 374 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Bolu'nun alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0374 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Bolu'nun alan kodu kaçtır? 374 neresi, nereye ait, nereden aramış?

374 NERENİN ALAN KODU?

0374 : BOLU

0374 alan kodu Bolu iline aittir . Bolu'yu aramak isterseniz telefon numarasının başına 0374 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Bolu'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 374 kodu yazar.

0374 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0374 telefon kodu Bolu iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Bolu şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 374 'dür. Yani Bolu'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0374 kodu geçmektedir.

BOLU'NUN ALAN KODU NEDİR?

Bolu'nun alan kodu 0374 'dür. Bolu'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0374 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Bolu ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.