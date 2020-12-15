368 Alan kodu nerenin, nereye ait? Sinop alan kodu kaç? 0368 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0368 bu alan kodlarından birisidir. Peki 368 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Sinop'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0368 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Sinop'un alan kodu kaçtır? 368 neresi, nereye ait, nereden aramış?

368 NERENİN ALAN KODU?

0368 : SİNOP

0368 alan kodu Sinop iline aittir . Sinop'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0368 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Sinop'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 368 kodu yazar.

0368 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0368 telefon kodu Sinop iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Sinop şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 368 'dir. Yani Sinop'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0368 kodu geçmektedir.

SİNOP'UN ALAN KODU NEDİR?

Sinop'un alan kodu 0368 'dir. Sinop'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0368 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Sinop ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.