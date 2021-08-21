360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği gönüllüleri "tarih elçileri" sertifikalarını aldı
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360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği gönüllüleri "tarih elçileri" sertifikalarını aldı

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği gönüllüleri 'tarih elçileri' sertifikalarını aldı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Kültür Sanat

Su altı arkeolojisine destek veren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği gönüllülerine, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) sponsorluğunda ve Interpret Europe (Avrupa Miras Yorumu Derneği) iş birliğinde Türkiye'deki tarihi, doğal ve kültürel mirasların korunması yolunda deneyim eğitimi verildi.

Su altı arkeolojisine destek veren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği gönüllülerine, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) sponsorluğunda ve Interpret Europe (Avrupa Miras Yorumu Derneği) iş birliğinde Türkiye'deki tarihi, doğal ve kültürel mirasların korunması yolunda deneyim eğitimi verildi.

Interpret Europe Hırvatistan Temsilcisi Dragana Lucisa Ratkovic Aydemir tarafından verilen 5 günlük yoğun eğitimi tamamlayan 10 kursiyere 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tersanesinde sertifika t öreni düzenlendi.

TINA Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aydemir, Interpret Europe'un müzecilik anlayışının klasik müzecilikten farkı olduğunu, bunun bilimsel temellere dayanmak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Her bir eserin hikayesinin olması gerektiğini belirten Oğuz, "Hikaye olmadığı sürece bunun hiçbir zaman insanları cezbedebilecek, çekebilecek, bilgilendirebilecek, aydınlatabilecek bir boyutu olmuyor. Bunun da bir bilimsel baza oturtulabilmesi için bir kurs faaliyetinin ilki bu." dedi.

Kursiyerlerden Sidar Duman da kurs sayesinde Türkiye'deki tarihi, doğal ve kültürel mirasların çok daha iyi korunması ile ilgili projelerde yeni metotlar öğrendiklerini kaydetti.

Bunu derneklerinin projelerinde de kullanacaklarını belirten Duman, "Görüyorsunuz bu kadar çok tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğu halde bunları korumak ve ileriye taşımakta kuvvetli bir ülke değiliz. Yanı burada bir oransızlık var. Bence bunun tedavisi anlamında biz ilk gönüllü tarih elçileri oluyoruz diyebiliriz" diye konuştu.

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği gönüllüleri 'tarih elçileri' sertifikalarını aldı
360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği gönüllüleri 'tarih elçileri' sertifikalarını aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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