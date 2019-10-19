19.10.2019 15:58

36 yıl sonra birlikte Komanda Marşı okudular

MUĞLA - Kayseri Hava İndirme Tugayı 3. Hava İndirme Taburu'nda 1983 yılında vatani görevini yapan 35 asker arkadaşı Muğla'nın Fethiye ilçesinde buluştu. Askerler 36 yıl sonra Komanda Marşı okudu.

Askerde yaklaşık iki yıl birlikte görev yapan 35 arkadaş altı yıl önce sosyal medya aracılığıyla birbiriyle bağlantı kurmaya başladılar. İlk buluşma Trabzon'da bir araya gelip hasret giderdi askerler daha sonra düzenli olarak her yıl bir araya gelmeye başladılar. Bu yıl da Fethiye'de toplanan askerler Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelip, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının o zamanki bölük komutanları emekli Kıdemli Binbaşı Temel Baykal'ın öncülüğünde 35 asker Komando Marşı okundu.

Törenden sonra konuşma yapan emekli Kıdemli Binbaşı Baykal, kendilerini bir arada tutan çok güçlü bir silah arkadaşlığı bağı olduğunu söyledi. Baykal "Topluluktaki herkesin şu anda verilebilecek bir göreve gitmeye hazır olduğunu göreve hazır oluşumuz Türk milleti için bir gurur, düşmanlarımız için korkudur. Sadece asker olarak hazır olmak değil, çalışmak ve üretmek zorundayız. Bunu çocuklarımıza da öğretmek aşılamak zorundayız." dedi.

Arap'ı, Müslüman'ı dünyanın birçok ulusunun Türkiye'nin yaptığı doğru ve gerekli harekata karşı çıktığını dile getiren Baykal, gerekirse canlarını vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Milli takımın Fransa maçında golden sonra yaptıkları selamlamayı hatırlatan Baykal, "Milli takımı eleştirenler bunu anlayamazlar. Biz rast gele bir millet değil, Türk milletiyiz. Bizler ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA