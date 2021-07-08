350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
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350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi

350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı. Yetim ve öksüz çocuklar kendilerine ait odaları olmasının mutluluğunu yaşadı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "125 oda kurup, 350 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik" dedi.

Araban Kaymakamlığı, geçen yıl nisan ayında yetim ve öksüz çocuklar için 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi başlattı. Proje kapsamında yetim ve öksüz çocuklara, görevliler ne istedikleri soruldu. Çocukların büyük bölümü evlerinde kendilerine ait odaları ve bilgisayarları olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kaymakamlık, 125 aileye mensup 350 yetim ve öksüz çocuğun evlerinde, kendilerine özel oda kurma kararı aldı. Proje doğrultusunda özel odalar kurulup, duvarları boyandı. Avize ve aksesuarlarla süslenen odalara yatak, dolap, bilgisayar ve bilgisayar masası alındı.

'YETİM ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, proje ile yetim ve öksüzler için 125 oda kurarak 350 çocuğun hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Mutlu, "Projemizin anahtar kelimesi bu ilçedeki yetim ve öksüzlerin ayrıcalıklı olmasıydı. Biz çocuklara yetim ve öksüzlerin en çok ne zaman yalnızlık hissettiklerini sorduk. Bize bayramda ve gece yatarken üzüldüklerini söylediler. Biz de bu duruma bir nebze fayda sağlamak için çocuklarımız için en güzel odayı kurmak için çalışmalar yaptık. Proje kapsamında çocukların belirlediği odalarını parkelerinden, duvar kağıdına her şeyi sıfırdan yenileyip tadilat yaparak, çocuklarımıza 125 oda kurup, 350 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik" diye konuştu.Kaymakam Mutlu, öte yandan proje kapsamında her bayramda yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet alarak mutlu olmalarını da sağladıklarını da kaydetti.Eşi vefat ettikten sonra yetim kalan oğlu Samet'in proje ile odasına kavuştuğunu anlatan Zübeyde Kaya, "Projeyi duyduğum zaman kaymakamlığa başvuru yaptım. Yetkililer hemen başvuruyu kabul ederek oğlum Samet'in odasını yeniledi. Samet odasına kavuştuğu için çok mutlu ve memnun. Artık oğlumun ders çalışacağı, dinlenebileceği ve zaman geçirebileceği bir odası var. Oğlumun bazası, bilgisayarı, dolabı, kitaplığı yoktu, tüm ihtiyaçlarını aldılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Odasına kavuşan Samet Kaya ise, "Artık kendi odamda ders çalışabiliyorum, dinlenebiliyorum. Odam olduğu için çok mutluyum" dedi.


350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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