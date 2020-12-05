Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...
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Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...

05.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:20
Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...

Bir son dakika haberine göre Acil Servis Hekimi 59 yaşındaki Dr. Adnan Çetin'in koronavirüs enfeksiyonu sonucu 39 günlük mücadeleyi kaybetmesi, tıp dünyasını yasa boğdu.

Acil Servis Hekimi 59 yaşındaki Dr. Adnan Çetin'in koronavirüs enfeksiyonu sonucu 39 günlük mücadeleyi kaybetmesi, tıp dünyasını yasa boğdu. Tıp fakültesi son sınıfta bıraktığı okulunu, 35 yıl sonra bitiren ve geçtiğimiz Mayıs ayında çok sevdiği hekimlik mesleğine dönen Dr. Çetin, sadece hekim olarak değil,  renkli kişiliğiyle de çevresinde çok sevilen bir insandı. Çetin'den geriye bir konserde şarkı söylerken çekilen görüntüleri kaldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde 6 aydır çalışan Dr. Adnan Çetin (59), yakalandığı Kovid-19 enfeksiyonu sonucu yaşamını yitirdi. 39 gün boyunca tüm meslektaşlarının onu yaşama bağlamak için elinden geleni yaptığı Dr. Çetin'in, 35 yıl önce bıraktığı tıp fakültesini geçtiğimiz yıl bitirdiği ve 6 ay önce hekimliğe başladığı öğrenildi. Ege Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mayıs ayında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Dr. Adnan Çetin'in vefası tıp camiasını yasa boğdu.

AİLESİNİ ZİYARETE GİTTİĞİNDE KOVİD OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Hastanenin, sosyal medya hesabından Çetin'in vefatını duyurduğu paylaşımında "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Adnan Çetin, 39 gündür mücadele verdiği Kovid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" cümleleri yer aldı. Çetin'in Kovid-19 olduğunu, hafta sonu ailesini ziyarete gittiği sırada İzmir'de öğrendiği, İzmir'e gittiği gün semptomları başladığı için test yaptırdığı, bir hafta evde kaldığı daha sonra da hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Senelerdir mezun olmayı beklerken salgın zamanı görevine atanan Dr. Çetin, dedesini de 3 ay önce Kovid-19 nedeniyle kaybetmişti. Çetin'in biri psikolog, diğeri tıp fakültesi öğrencisi olan iki kızı yasa boğuldu. Dr. Çetin'in cenazesinin İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi.

RENKLİ KİŞİĞİ İLE TANINIYORDU

Renkli kişiliğiyle tanınan Çetin'den bir konserde şarkı söylerken çekilen görüntüleri kaldı. Ocak ayında Ege Türk Müziği Topluluğu'nun verdiği  "Rüya Gibi Ezgiler" konserinde sahneye çıkan Çetin, 'Arpa Buğday Taneler' türküsüyle alkış almıştı. 


Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...
Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...
Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...
Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...
Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...
Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...
Son dakika gündem: 35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi; Renkli kişiliğiyle tanınan doktorun konser görüntüleri...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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