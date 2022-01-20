11 SUÇTAN 35 YIL HAPİS CEZASI OLAN ZANLI TUTUKLANDI

KONYA'da karıştığı 11 suçla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih A. (40) polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KONYA'da karıştığı 11 suçla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih A. (40) polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Fatih A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında ?dolandırıcılık', 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti yapma? gibi 11 suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Herhangi bir adres kaydına ulaşılamayan Fatih A., polisin yaptığı araştırma sonucu Bosna Hersek Mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Fatih A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.