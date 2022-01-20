11 SUÇTAN 35 YIL HAPİS CEZASI OLAN ZANLI TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 SUÇTAN 35 YIL HAPİS CEZASI OLAN ZANLI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da karıştığı 11 suçla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih A. (40) polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KONYA'da karıştığı 11 suçla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih A. (40) polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Fatih A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında ?dolandırıcılık', 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti yapma? gibi 11 suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Herhangi bir adres kaydına ulaşılamayan Fatih A., polisin yaptığı araştırma sonucu Bosna Hersek Mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Fatih A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

11 SUÇTAN 35 YIL HAPİS CEZASI OLAN ZANLI TUTUKLANDI

11 SUÇTAN 35 YIL HAPİS CEZASI OLAN ZANLI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Dolandırıcılık, Polis, Fatih, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title