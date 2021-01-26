Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm
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Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm

26.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:56
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm

Doğu Afrikalı 35 yaşındaki Charles Majawa, Phalombe kentinde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği esnada aniden ölmüştü. Ülke çapında sosyal medyada gündem olan adamın ölüm sebebi, adli tıp doktorları tarafından 'aşırı orgazm' olarak belirtildi. Genç adamın cenazesi, memleketi olan Matepwe'ye götürüldü.

Malawi'nin Phalombe kentinde yaşayan 35 yaşındaki Chrales Majawa isimli adam, bir hayat kadını ile cinsel ilişkiye girdiği esnada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yaşanılan ölüm sonrası olayı bazı meslektaşları ile tartışan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

35 yaşındaki adam, hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girdiği esnada öldü

Migowi Sağlık Merkezi'ndeki adli tıp uzmanı, yaptığı incelemeler doğrultusunda "Bay Majawa'nın beynindeki kan damarları, aşırı orgazm nedeniyle yırtılmış" dedi. Polis, Majawa'nın birlikte olduğu hayat kadının ölümle bir ilgisi olmadığını ve suçlu bulunmayacağını açıkladı.

35 yaşındaki adam, hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girdiği esnada öldü

ADAMIN YAŞADIĞI OLAY, ULUSAL BİR ŞAKA OLDU

Geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden genç adamın ölüm sebebi, basında ve sosyal medyada alay konusu oldu. Viral olan bu olayda insanlar, "Çok fazla cinsel heyecan ve tatlılıktan öldü" diyerek yaşanılan olayı ulusal bir şaka haline getirdi.

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