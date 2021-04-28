35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri ilk kez çevrim içi düzenlenecek
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35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri ilk kez çevrim içi düzenlenecek

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri ilk kez çevrim içi düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerinin ilk kez çevrim içi düzenleneceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerinin ilk kez çevrim içi düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının teması, "Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği'nde (İSG) Etkin İşbirliği" olarak belirlendi.

Etkinlikler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında, "Pandeminin İSG Çerçevesinde Çalışma Hayatına Etkileri", "İSG'de Etkili İletişim", "İSG'de Bilişim Uygulamaları", "Acil Durum Yönetimi", "İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku", "Kamu'da İSG", "İSGGM'nin Vizyonu", "İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları", "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Teknik Yaklaşım ve Yöntemler", "Pandemide Güçlü İşbirliği ve İyi Uygulamalar" başlıklı oturumlarda uzman kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek.

Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği otoritelerinden yöneticilerin de konuk olacağı "Küresel Zorluklar, Küresel Çözümler: Pandemide İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Tesis Edilmesi" başlıklı uluslararası bir panel de yapılacak.

Pandemi nedeniyle iptal edilen 10. Uluslararası İSG Kongresi'nde, "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri" temasıyla alınan başvurular neticesinde ödüle hak kazananlar açıklanacak.

10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi hazırlıkları esnasında Türkiye'deki kurum ve kuruluşların iyi uygulamalarının birbiriyle yarıştığı ödül töreninin de yer alacağı etkinlikte, geleneksel hale dönüştürülecek Türkiye'nin İSG Ödülleri'nin tanıtımı da gerçekleştirilecek.

Her yıl yerli ve yabancı 3 bin 500'e yakın katılımcının takip ettiği programda, 45 konuşmacı deneyimlerini paylaşacak. 10 oturum ve bir uluslararası panele ek olarak 9 sanal salonda "Uzmanlarımız Sizlerle" etkinlikleri düzenlenecek.

Katılımcılar, 4-6 Mayıs'ta çevrim içi düzenlenecek programın detaylarına ve kayıt linkine "isghaftasi.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen etkinliklere isteyen herkes katılabilecek.

İSG Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, 2001'den itibaren bir adım daha ileriye taşınarak iki yılda bir uluslararası düzeyde İSG Kongreleri şeklinde gerçekleştiriliyordu. 2020'de hazırlıkları tamamlanan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, koronavirüs salgını nedeniyle önce ileri bir tarihe ertelenmiş, ardından da iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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