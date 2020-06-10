34 yıl önce öldürülen eski İsveç Başbakanı Palme'nin cinayet dosyası kapatıldı
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34 yıl önce öldürülen eski İsveç Başbakanı Palme'nin cinayet dosyası kapatıldı

1986 yılında sinema çıkışında öldürülen eski İsveç Başbakanı Olof Palme'nin, grafik tasarımcısı Stig Engström tarafından öldürüldüğü açıklandı.

34 yıl önce öldürülen eski İsveç Başbakanı Palme'nin cinayet dosyası kapatıldı
10.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:45

1986 yılında sinema çıkışında öldürülen eski İsveç Başbakanı Olof Palme'nin, grafik tasarımcısı Stig Engström tarafından öldürüldüğü açıklandı. Engström'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle Palme'nin cinayet dosyası kapatıldı.

1986 yılında öldürülen eski İsveç Başbakanı Olof Palme, suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Palme'nin Stockholm'de sinema çıkışında eşi ve oğlu ile birlikteyken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan dava yıllarca sürdü. Başsavcı Krister Patterson, bugün yaptığı basın açıklamasında Palme'nin Skandia Sigora şirketinde çalışan grafik tasarımcısı Stig Engström tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 2017 yılından bu yana soruşturmayı yürüten Başsavcı Patterson, Stig Engström'ün 2000 yılında intihar etmesi nedeniyle sorgulanamayacağını gerekçe göstererek Palme'nin cinayet dosyasının da kapatıldığını açıkladı. "Engström'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle suçlamaları yapamayacağım için dosyayı kapatma kararı verdik" diyen Savcı, Engström'ün tek başına hareket ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın ilk yıllarında görgü tanığı olarak sorgulanan Engström, diğer tanıklar ile ifadelerinin çelişmesi sonucu şüpheli olmuştu. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

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