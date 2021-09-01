34. Uluslararası İzmir Festivali sona erdi
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34. Uluslararası İzmir Festivali sona erdi

34. Uluslararası İzmir Festivali sona erdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Kültür Sanat

34. Uluslararası İzmir Festivali, Antonio Placer Sextet, Antonio Campos ve Rafael Campallo'nun sunduğu "Trovaores" gösterisi ile sona erdi.

34. Uluslararası İzmir Festivali, Antonio Placer Sextet, Antonio Campos ve Rafael Campallo'nun sunduğu "Trovaores" gösterisi ile sona erdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda, Fransız Kültür Merkezi İzmir, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen festival, 31 Ağustos'ta Çeşme Kalesi'nde düzenlenen konserle son buldu.

Konserde sanatçılar flamenko, caz ve şansonlardan örnekler sundu.

Programın sonunda Antonio Placer Sextet, Antonio Campos ve Rafael Campallo'nun sunduğu "Trovaores" gösterisi sunuldu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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