34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanan cinsel içerikli video sitesine dava açtı
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34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanan cinsel içerikli video sitesine dava açtı

34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanan cinsel içerikli video sitesine dava açtı
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Dünyanın en çok ziyaret edilen cinsel içerikli video sitelerinden biri olan Pornhub'a 34 kadın rızası dışında elde edilen görüntüleriyle haksız kazanç sağladığı için dava açtı. Davacı kadınlardan biri aynaya baktığında midesinin bulandığından bahsederken, insanların kendisiyle evlenmek istemeyeceğini düşündüğünü ve intihara kalkıştığını anlattı. Öte yandan davacı kadınlardan 14'ü platforma yüklenen vidolarının reşit olmadıkları zamanlardan kalma olduğunu savunuyor.

Günlük 130 milyon kullanıcı sayısı ile Netflix ve Amazon gibi dünyaca ünlü platformları geride bırakan dünyanın en büyük cinsel içerik sitelerinden Pornhub, tarihinin en büyük davalarından bir tanesi ile karşı karşıya. Pornhub'a dava açan kadınlar, müstehcen görüntülerinin kaldırılması için siteye talep açtığını ancak taleplerinin karşılıksız kaldığını, ayrıca Pornhub'da yer alan görüntülerinin her gün yeni bir siteye daha yüklendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜLER ICLOUD HESABINDAN ÇALINDI

Davanın müştekilerinden Leigh Nicol, iCloud hesabının çalınmasından sonra sızdırılan müstehcen görüntülerini bütün taleplerine rağmen kaldırtamadığını söyledi. Aynaya baktığında midesinin bulandığından bahseden kadın, vücudunun artık kendisine ait olmadığını düşündüğünü belirtti. Süreç içerisinde psikolojisinin bozulduğunu anlatan Nicol, insanların kendisiyle evlenmek istemeyeceğini düşündüğünü ve intihara kalkıştığını anlattı.

"VİDEOLAR REŞİT OLMADIĞIMIZ ZAMANLARDAN KALMA"

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre davacı olan kadınlardan 14'ü, platforma yüklenen vidolarının reşit olmadıkları zamanlardan kalma olduğunu savunuyor. Yani Pornhub, bu kullanıcılar tarafından hem haksız kazanç hem de çocuk istismarı servis etmekle suçlanıyor. Yine 14 davacı ise Pornhub'daki içeriklerinde yer alan kişi ya da kişilerin daha önce tecavüzle yargılandığını ve hatta bunların bir bölümünün hüküm giydiğini savunuyor.

PORNHUB'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Pornhub'ın çatı şirketi olan MindGeek, California'da açılan davayla ilgili açıklama yaptı. Yöneltilen suçlamaları ve bu davanın tarafı olan kadınların tek tek incelendiğini belirten şirket yetkilileri, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüklerini söylüyorlar. Pornhub'ın yasa dışı içeriğe toleransının olmadığını ifade eden MindGeek, oluşturdukları filtreleme sistemleri ve yaptıkları işbirlikleriyle bu tür olayların önüne geçebilmek için en iyi sistemlerden birine sahip olduklarını dile getirdi.

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