34. Ahilik Haftası Kutlamaları etkinlik programı değerlendirildi

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, 34. Ahilik Haftası programını görüşmek üzere Kırşehir'de toplandı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kutlama programı kapsamında yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

Vali İbrahim Akın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 34. Ahilik Haftası programının en iyi şekilde gerçekleşmesi için paydaş kurumlarca tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

2021'in UNESCO ve Cumhurbaşkanlığınca "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Ahiliğin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılması amacıyla her yıl Kırşehir merkez olmak üzere ülkemiz genelinde etkinlikler düzenlenmektedir. Kırşehir'de olduğu gibi her ilde oluşturulan il kutlama komitelerince hazırlanan etkinliklere Ticaret Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunca nihai şekli verilmektedir. Kırşehir'in kutlamaların merkezi olması nedeniyle bugün Merkez Yürütme Kurulumuz ilimizde toplandı. Toplantımızda yapılacak etkinlikler değerlendirilecektir. Ahilik merkezi olan Kırşehir'de etkinliklerin Kırşehir'e ve Ahiliğe yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü gayreti göstereceğiz. Etkinliklere katkı sunan tüm kurumlarımızın yönetici ve temsilcilerine teşekkür ediyorum."

Toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız