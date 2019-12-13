33 yıl görev yaptığı Fakültenin önünden son yolculuğuna uğurlandı

13.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:02

SİVAS (İHA) Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Arslan, 33 yıl görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünden son yolculuğuna uğurlandı.



Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli Prof. Dr. Mehmet Arslan, geçtiğimiz günlerde Amasya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Arslan için 33 yıl görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmalı ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler, idari personel, merhumun ailesi ve öğrencileri katıldı. Arslan'ın cenaze merasiminde ailesi, sevenleri, arkadaşları ve öğrencilerinin ayakta durmakta zorlandıkları gözlendi. Merasim Arslan'ın, "Armağan" isimli kitap için kaleme aldığı öz geçmişinin okunmasıyla başladı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adına konuşma yapan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, 1974 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden bu yana beraber olduklarını anlatırken, Mehmet Arslan'ın hayatını dolu dolu yaşadığını ve Türk kültürüne, edebiyatına ve tarihine büyük katkılarının olduğunu ifade etti.



Cenaze merasiminde konuşan Vali Salih Ayhan, Prof. Dr. Mehmet Arslan'ın gönüllerde yer edinmiş önemli bir bilim insanı olduğunu belirterek "Bir ilim adamı, bilim adamı çok müstesna bir şahsiyetin son yolculuğu için bir aradayız. Hem eser bırakmış hem gönüllerde iz bırakmış müstesna bir şahsiyet. Kendisi ile 2015 yılında bir Avrupa yolculuğumuz oldu. Hakikaten nezaketi ile zarafeti ile çok değerli bir şahsiyet. Orada tanıştım kendisini. Çok sakin, muhtelif, vakarlı, hakikaten nezih asaletli bir insandı " dedi.



Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ömer Aslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı duanın sonrasında merasim sona erdi.



Merasimin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA