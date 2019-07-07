33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 33'üncüsü düzenlenen TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali, 21. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

Festival kapsamında Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Her ülkeden bir temsilcinin jüri üyesi olduğu yarışmaya Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Osetya, Kuzey Makedonya, Meksika ve Yunanistan'dan halk oyunları ekipleri katıldı.

Gecede konuşma yapan TUFAG Başkanı Volkan Yılmaz, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, sonrasında festivale katkı sağlayan kurum ve firma temsilcilerine plaket takdim etti.

Yarışmada Meksika ekibi birinci, Kuzey Osetya ikinci, KKTC de üçüncü oldu.

Otantik Kostüm Yarışması'nın birinciliğini ise Kuzey Osetya elde etti.

Gecede ev sahibi olduğu için yarışmaya katılmayan TUFAG ekibi, Ege ve Karadeniz yörelerinin oyunlarını sahneledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Cevdet Bekler, dans yarışmasını kazanan Meksika ekibine ödülünü takdim etti.

Programı Yalova Valisi Muammer Erol da takip etti.

Kaynak: AA