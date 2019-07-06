33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali devam ediyor.

Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Osetya, Kuzey Makedonya, Meksika ve Yunanistan'dan 350 dansçının katıldığı festivalde, kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları sergiledikleri "TUFAG Özel Gecesi" programı düzenlendi.

Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinliğin açılışında konuşan TUFAG Başkanı Volkan Yılmaz, dernekte 400 kursiyer folklorcunun bulunduğunu söyledi.

Derneğin bugüne kadar önemli başarılara imza attığını anlatan Yılmaz, "3 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, jüri özel ödülleri, sosyal sorumluluk projeleri ve 32 uluslararası festival mevcut." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, derneği kuranlara, gönül verenlere, bir önceki yönetim kurulu üyelerine kentin sosyal ve kültürel alanına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

"TUFAG, Yalova'nın en önemli markalarından biri oldu." ifadesini kullanan Büyükgümüş, "Bu gecelerle halk oyunlarının günümüzde mana bulmasına, hem de kent kimliğimizin oluşmasına büyük katkılar sundu. Bize düşen her zaman TUFAG'a destek olmak." diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise 35 yıldır faaliyet gösteren derneğin zor bir işi başardığını dile getirdi.

Derneğin, Yalova'nın tanıtımına katkısının yanı sıra uluslararası alanda da çok büyük başarılara imza attığını aktaran Salman, "Allah bu derneği kuranlardan, bugüne kadar A'dan Z'ye hizmet edenlerden razı olsun, ben de kentin şehremini olarak şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından TUFAG Özel Gecesi'nde sunulan 7 bölgeden 15 halk oyunu gösterisi beğeniyle izlendi.

Kaynak: AA