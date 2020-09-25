320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi

25.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:36
320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi

Bilecik'te bir balıkçıda sergilenen 320 kiloluk dev orkinos, vatandaşları balıkla fotoğraf çektirme yarışına soktu. Dükkan sahibi ise satışların iyi gittiğini, balığın kısa sürede biteceğini söyledi.

Bilecik'te bir balıkçı tarafından kente getirilen 320 kiloluk dev orkinos balığı ilgi odağı olurken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirme yarışına girdi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YAKALANDI

Bilecik merkez Şadırvan bölgesinde balıkçılık yapan Hoşgör Balık sahibi Çanakkale boğazında yakalanan 320 kiloluk dev orkinosu satın alarak, tezgahına getirdi. Sabahın ilk saatlerin tezgaha konulan balık ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da adeta şifa deposu olan balıktan satıl almak için beklediler. B

"HALK BU BALIĞA İLGİ GÖSTERİYOR"

alık satıcı Celal Karakaya, balığın Çanakkale açıklarında yakalandığı anlatarak, "Bugün bazı müşterilerimiz fotoğraf bazı müşterilerimiz şifa deposu balıktan 1 kilo almak için akın ettiler. Balığımız kısa bir süre içinde tükenir. Çünkü Bilecik halkı bu balığa fazla ilgi gösteriyor. Bu balık omega 3 içerir. Kanın pıhtılaşmasına, beyindeki elektrik sinyallerinin güçlendirilmesine, selenyum, toksinler, sodyum göz kuruluğuna en iyi gelen yiyecek. Bizler de ara ara böyle getiriyoruz" dedi.

320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi
320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi
320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi
320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Benik Afobe Sergen Yalçın
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi, vatandaşlar fotoğraf kuyruğuna girdi - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:36:19. #1.15#
title