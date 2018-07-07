32. Tufag Uluslararası Halk Dansları Festivali

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 32'incisi düzenlenen TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali, 20. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

Festival kapsamında Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Her ülkeden bir temsilcinin jüri üyesi olduğu yarışmaya Arjantin, Kolombiya, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Kuzey Osetya ve KKTC'den gelen halk oyunları ekipleri katıldı.

Ekipler sahnede performanslarını sergiledi.

Yarışmada Arjantin ekibi birinci, Sırbistan ikinci, Makedonya da üçüncü oldu.

Otantik Kostüm Yarışması'nın birinciliğini ise Kuzey Osetya elde etti.

Gecede TUFAG ekibi de Ege ve Karadeniz yörelerinin oyunlarını sahneledi.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek dans yarışmasını kazanan Arjantin ekibine ödülünü verdi.