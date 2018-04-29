32 Bin Oy Alan Ahmet Ersin Bucak AK Parti'den Aday Adayı Oldu

Şanlıurfa'da 2011 genel seçimlerinde 32 bin oy alan barış elçisi Ahmet Ersin Bucak, AK Parti'den aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Şanlıurfalı işadamı Ahmet Ersin Bucak, AK Parti'den aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Bucak, Şanlıurfa ve Siverek'te 18 yıl boyunca Doğruyol Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev aldığını belirterek, Doğruyol Partisinin önde gelen isimleriyle birlikte bu kararı aldıklarını söyledi. AK Parti çizgisini kendilerine yakın bulduğunu ve yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte böyle bir kararı aldığını aktaran Bucak, aday olarak katkı sunmak istediklerini söyledi. Aday adaylığını hayırlı olmasını dileyen Bucak, 2011 genel seçimlerine bağımsız aday olarak girmiş ve 32 bin gibi büyük bir oy potansiyeli elde etmişti. Ahmet Ersin Bucak, aday adaylığı başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, "12 Eylül'den sonraki yasaklar kalktıktan sonra Doğru Yol Partisi içinde faaliyet gösterdik. Ondan sonra en son Demokrat Partinin çeşitli kademelerinde yer aldık. Siyasetin içerisinde tüm görevleri üstlendim. Siyasi tecrübe yönünden il başkanlığı, ilçe başkanlığı, MKYK üyeliği gibi partinin birçok biriminde görev yaptım. Biz bu kararı tek başımıza almadık. Değişik kesimlerden arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bu kararı aldık. Şanlıurfalılar bizim oy potansiyelimizi bizden daha iyi biliyor, burada söylemeye gerek yok. Şanlıurfa kanaat önderleri ile iş adamlarıyla birlikte bir grubumuz var. Bizim bu grubun ortak kararıyla başvurumuzu yaptık. Yani burada sadece aşiret olarak değerlendirmek yanlış olur. Daha fazlası var. Tabi biz aday adaylığımızı sunduk. Partinin değerli yöneticileri bunu değerlendirecek. Eğer bizimle çalışmaya arzu ederlerse bahsettiğim bu ortak çalışma grubumuzdaki arkadaşlarımızla beraber sadece Şanlıurfa'da değil diğer illerdeki arkadaşlarımızla beraber çalışmalar yaparak partimize destekte bulunacağız. İnşallah Rabim hayırlısını bize nasip eder" diye konuştu. - ŞANLIURFA