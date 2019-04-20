31. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Ödülleri Verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Evi tarafından 31. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması ödül töreni ve sergi açılışı Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Sanatın olanaklarını kullanarak barış içerisindeki dünyada çocukların ve gençlerin mutluluğunu artırmak, uluslararası kültürel dostlukları sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 234 öğretmenin koordinasyonuyla 25 ülkeden 5 bin 800 resimle 5 bin 5 öğrenci katıldı.

Yarışmanın jürisini The Word of Art kurucusu Mihalio Lısanın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Semih Mumbuç, Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) sanatçısı Erol Doğaner, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden Mehmet Aykanat, Büyükşehir Belediyesi'nden Hülya Yıldız, Gaziantep Bahçeşehir Koleji Görsel Sanatlardan Nida Sebzeci ve Efkan Durak, Hacettepe Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Dr. Deniz Yeşim Taluğ, Resim Öğretmeni Zeynep Ece, Geo Global Eğitim Organizasyonu kurucusu Canan Severoğlu, Kılıçarslan Ortaokulu Resim Öğretmeni Berna Mural, Güvenevler Sanat Merkezi Resim Öğretmeni Güldane Derbent, Çocuk Sanat Merkezi Resim Öğretmeni Selim Manaz, Mizyal Sanat Evi kurucusu Mizyal Karabiber Nacaroğlu oluşturdu.

4-19 yaş arası çocukların katılım gösterdiği 31. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nda jüri tarafından değerlendirmenin ardından dereceye giren resimlerin sahipleri ödüllendirildi. Ödül töreninde 4-12 ve 13-19 yaş grubu sergileme bronz, gümüş ve altın madalya ödülleriyle çocuklara boya setleri, resim defteri gibi çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA